17.09.2019 - 17:48 | | DHA
Volkan Konak, Çeşme'de konser verdi
İzmir'in Çeşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Karadeniz türkülerinin güçlü sesi Volkan Konak, hayranlarını coşturdu.
Çeşme Amfitiyatro'da gerçekleşen konserde Volkan Konak; 'Mimoza Çiçeğim', 'Aleni Aleni', 'Yarim Yarim', 'Efulim', 'Herkesin bir Derdi Var' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 'Ankara'nın Taşına Bak', 'Yiğidim Aslanım' ve 'Mağusa Limanı' gibi parçaları da sinevizyonda ekrana yansıtılan fotoğraflar eşliğinde söyledi.
Volkan Konak, Nazım Hikmet'in ve Ahmed Arif'in şiirlerini de okudu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan 'Kuzey'in Oğlu', şarkılarıyla zaman zaman duygulandırdı.