MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeVolkan Konak, Çeşme'de konser verdi
17.09.2019 - 17:48 | | DHA

Volkan Konak, Çeşme'de konser verdi

İzmir'in Çeşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Karadeniz türkülerinin güçlü sesi Volkan Konak, hayranlarını coşturdu.

Volkan Konak, Çeşme'de konser verdi

Çeşme Amfitiyatro'da gerçekleşen konserde Volkan Konak; 'Mimoza Çiçeğim', 'Aleni Aleni', 'Yarim Yarim', 'Efulim', 'Herkesin bir Derdi Var' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 'Ankara'nın Taşına Bak', 'Yiğidim Aslanım' ve 'Mağusa Limanı' gibi parçaları da sinevizyonda ekrana yansıtılan fotoğraflar eşliğinde söyledi.

Volkan Konak, Nazım Hikmet'in ve Ahmed Arif'in şiirlerini de okudu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan 'Kuzey'in Oğlu', şarkılarıyla zaman zaman duygulandırdı.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber