Volkan Konak, Kıbrıs'tan daire aldı

Kıbrıs’ta ev sahibi olan ünlü isimler arasına Volkan Konak da katıldı. Karadenizli türkücü, Gazimağusa’da bulunan ve yapımı devam eden 22 katlı bir rezidanstan daire satın aldı.

Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs’a giden Konak, fırsat bulmuşken inşaatın son durumunu da görmek istedi. Şirket yetkililerine bu isteğini ileten sanatçı, konser öncesi şantiye sorumlularıyla inşaatı gezip bilgi aldı. O anlarda kafasında baretle objektife yansıdı.

