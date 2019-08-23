23.08.2019 - 08:33
Volkan Konak, Kıbrıs'tan daire aldı
Kıbrıs’ta yapımı devam eden bir rezidanstan daire satın alan şarkıcı Volkan Konak, önceki gün inşaatı teftişe gitti.
Kıbrıs’ta ev sahibi olan ünlü isimler arasına Volkan Konak da katıldı. Karadenizli türkücü, Gazimağusa’da bulunan ve yapımı devam eden 22 katlı bir rezidanstan daire satın aldı.
Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs’a giden Konak, fırsat bulmuşken inşaatın son durumunu da görmek istedi. Şirket yetkililerine bu isteğini ileten sanatçı, konser öncesi şantiye sorumlularıyla inşaatı gezip bilgi aldı. O anlarda kafasında baretle objektife yansıdı.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.