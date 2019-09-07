07.09.2019 - 12:36
'Vuslat' dizisinin yayın tarihi belli oldu
TRT 1'in sevilen dizisi 'Vuslat' 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Vuslat, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu ve senaryosunu Betül Yağsağan kaleme aldığı 'Vuslat’ın ikinci sezon ilk bölüm fragmanı da beğeni topladı.