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07.09.2019 - 12:36

'Vuslat' dizisinin yayın tarihi belli oldu

TRT 1'in sevilen dizisi 'Vuslat' 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

'Vuslat' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Vuslat, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu ve senaryosunu Betül Yağsağan kaleme aldığı 'Vuslat’ın ikinci sezon ilk bölüm fragmanı da beğeni topladı.

7 Eylül 2019 Magazin Bülteni7 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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