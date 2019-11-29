Wellness etkinliğinde buluştular

Cemiyet hayatının renkli simaları, ‘Bütünsel Sağlık Koçluğu’ sertifikalı marka iletişim danışmanı Pınar Özdemir Hotiç ile dijital wellness mecrası Livetobloom.com’un kurucusu Ceren Ceylan Ertaç’ın birlikte tasarladığı ve iki gün süren wellness etkinliğinde buluştu. Akaretler Sıraevler No: 37-39’da gerçekleşen organizasyona, Ebru Akel, Selen Beytekin, Serdar Hotiç ve İdil Yazar katıldı.