19.12.2019 - 13:36 |
'Ya İstanbul ya da Londra'da olacağım'
Cemiyet hayatının sevilen simalarından Serap Tibuk, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.
Tek başına alışverişe çıkan Serap Tibuk, bir süredir gözükmemesini şu sözlerle açıkladı:
"Bir süredir bildiğiniz gibi Londra'da yaşıyorum. Buraya nadiren işlerimi görüşmelerimi yapmak için geliyorum. O yüzden yoktum bir süredir."
Yeni yıl planının henüz netleşmediğini belirten Tibuk, "Ya İstanbul'da olurum, ya da Londra'da olacağım" dedi.
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