'Ya İstanbul ya da Londra'da olacağım'

Tek başına alışverişe çıkan Serap Tibuk, bir süredir gözükmemesini şu sözlerle açıkladı:

"Bir süredir bildiğiniz gibi Londra'da yaşıyorum. Buraya nadiren işlerimi görüşmelerimi yapmak için geliyorum. O yüzden yoktum bir süredir."

Yeni yıl planının henüz netleşmediğini belirten Tibuk, "Ya İstanbul'da olurum, ya da Londra'da olacağım" dedi.