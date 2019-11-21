MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriYabancı modellere taş çıkardı
21.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Yabancı modellere taş çıkardı

Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı 'CNR Fashionist', CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Yabancı modellere taş çıkardı

'CNR Fashionist' kapılarını önceki gün açtı. Gelinlik, abiye, damatlık ve şık giyim tasarımının en güzel örneklerinin sergilendiği fuarda, birbirinden renkli defilelerle, 2020 sezonları tanıtıldı.

Organizasyonun sunuculuğunu da güzel manken Elif Ece Uzun üstlendi. Halil Üngü imzası taşıyan kırmızı şık elbisesiyle açılışa damgasını vuran Elif Ece Uzun, yabancı modellere taş çıkardı.

Yabancı modellere taş çıkardı

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Doya Doya Moda’ başlıyor

‘Doya Doya Moda’ başlıyor

Albüm çıkardı

Albüm çıkardı

Renklere ve ışığa özel sergi

Renklere ve ışığa özel sergi

Ersoy’dan Minik Serçe’ye övgü

Ersoy’dan Minik Serçe’ye övgü

Sıradaki Haber