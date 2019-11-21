21.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
Yabancı modellere taş çıkardı
Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı 'CNR Fashionist', CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
'CNR Fashionist' kapılarını önceki gün açtı. Gelinlik, abiye, damatlık ve şık giyim tasarımının en güzel örneklerinin sergilendiği fuarda, birbirinden renkli defilelerle, 2020 sezonları tanıtıldı.
Organizasyonun sunuculuğunu da güzel manken Elif Ece Uzun üstlendi. Halil Üngü imzası taşıyan kırmızı şık elbisesiyle açılışa damgasını vuran Elif Ece Uzun, yabancı modellere taş çıkardı.