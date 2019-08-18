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HaberlerCaddeYağ döküldü nazar çıktı
18.08.2019 - 09:50

Yağ döküldü nazar çıktı

Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkan sanatçının her iki konseri de büyük ilgi gördü.

Yağ döküldü nazar çıktı

Sıla, önceki akşam verdiği ikinci konserine kuliste yaşadığı talihsizlikten bahsederek başladı: “Aslında bu akşam giymeyi planladığım başka bir elbise vardı, ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar.” Sıla’yı izlemeye gelenler arasında çocuklar da vardı. Bu durum şarkıcıyı mutlu etti: “Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor hep. Çocuklar bana çok iyi geliyor.”

Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandıDevran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.
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