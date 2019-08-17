Yağmur altında Simge konseri

Sinop’un Gerze ilçesinde açık hava konserinde sahne alan Simge, hit olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin dinlediği konser sırasında hayranlarına, “Para mı, aşk mı?” sorusuyla mini anket yapan popçu, erkeklerin büyük çoğunlukla para tercihinde bulunmalarına şaşırdı.

Simge'nin yağmur altında konsere devam etmesi hayranlarından büyük alkış aldı. İki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.