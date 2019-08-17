17.08.2019 - 09:08
Yağmur altında Simge konseri
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, Sinop’un Gerze ilçesinde açık hava konserinde hayranlarıyla buluştu. Sağanak yağmura rağmen Simge konserden, hayranları da onu izlemekten vazgeçmedi.
Sinop’un Gerze ilçesinde açık hava konserinde sahne alan Simge, hit olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin dinlediği konser sırasında hayranlarına, “Para mı, aşk mı?” sorusuyla mini anket yapan popçu, erkeklerin büyük çoğunlukla para tercihinde bulunmalarına şaşırdı.
Simge'nin yağmur altında konsere devam etmesi hayranlarından büyük alkış aldı. İki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.