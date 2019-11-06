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06.11.2019 - 09:25 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

YaÄŸmur Orhon büyüdü

YeÅŸim ErÃ§etin'in ÅŸarkÄ±cÄ± Ozan Orhon'la yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten olan kÄ±zÄ± YaÄŸmur bÃ¼yÃ¼dÃ¼. YaÄŸmur Orhon tiyatro eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyi bir oyuncu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi

YaÄŸmur Orhon büyüdü

BabasÄ± ve annesinin yolundan yÃ¼rÃ¼yen ve iyi bir oyuncu olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YaÄŸmur Orhon, Ã¶nceki gÃ¼n annesi YeÅŸim ErÃ§etin ile beraber City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

abasÄ± ile sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen YaÄŸmur Orhon baba tarafÄ±ndaki ailesinden en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi babaannesinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. YaÄŸmur, "Ben onlarÄ±n torunuyum, tabi ki benimle ilgileniyorlar. Babaannemle de yaÅŸÄ±yorum sayÄ±lÄ±r, her zaman babaannemle beraberiz" dedi.Â

YaÄŸmur Orhon bÃ¼yÃ¼dÃ¼

YaÄŸmur Orhon bÃ¼yÃ¼dÃ¼

6 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni6 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni
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