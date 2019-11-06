YaÄŸmur Orhon bÃ¼yÃ¼dÃ¼

BabasÄ± ve annesinin yolundan yÃ¼rÃ¼yen ve iyi bir oyuncu olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YaÄŸmur Orhon, Ã¶nceki gÃ¼n annesi YeÅŸim ErÃ§etin ile beraber City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

abasÄ± ile sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen YaÄŸmur Orhon baba tarafÄ±ndaki ailesinden en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi babaannesinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. YaÄŸmur, "Ben onlarÄ±n torunuyum, tabi ki benimle ilgileniyorlar. Babaannemle de yaÅŸÄ±yorum sayÄ±lÄ±r, her zaman babaannemle beraberiz" dedi.Â

