Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç aşkı neden bitti?

Yaklaşık 3.5 yıl önce dizi setinde başlayan Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç aşkı bitti. Ünlü çiftin ayrılığını ilk ateşleyen olay ailelerin evlilik baskısı oldu.

İlişkisi için İstanbul dışından gelen projeleri de reddettiği konuşulan Tanrısevsin'in, Oğuzhan Koç'un evlilik fikrine sıcak bakmaması yüzünden ilişkiyi sonlandırdığı iddia edildi.

Çift, geçtiğimiz ay magazin muhabirlerinin evlilikle ilgili sorularına, "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar" cevabını vermişlerdi.