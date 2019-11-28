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HaberlerMagazin HaberleriYağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'u unutmak istiyor!
28.11.2019 - 15:53 |

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'u unutmak istiyor!

Evliliğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için dikkat çeken bir yola başvurmayı düşündüğü iddia edildi.

Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'u unutmak istiyor!

Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabında takipten çıkardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak. Amerika'da 12-13 yıldır uygulanan tedavi; kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengeliyor.

Hafızayı tamamen silmek yerine duygusal sıkıntıları aşmaya yardımcı olan yöntem, daha önce de Murat Dalkıç'tan ayrılan oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Ebru Polat'la gündeme gelmişti. 

 

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    Cadde Yazarları

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