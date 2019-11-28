Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'u unutmak istiyor!

Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medyadan takipten çıkardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçirdiği söylenen Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için hafızasını sildirecek.

Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Hafıza sildirme yöntemi, daha önce de Merve Boluğur ve Ebru Polat'la gündeme gelmişti.