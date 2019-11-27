27.11.2019 - 15:57 |
Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! Takipten çıkardı
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay bitirme kararı almıştı.
Yağmur Tanrısevsin'e ait her şeyi sosyal medya hesabından silen Oğuzhan Koç, önceki gece Demet Özdemir ile görüntülendi. İkilinin birlikte çekilen karelerinin ardından aşk yaşadıkları iddia edildi.
Bu iddiaların ardından Yağmur Tanrısevsin, sıkı dostu Demet Özdemir'i takipten çıktı.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?