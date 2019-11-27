Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! Takipten çıkardı

Yağmur Tanrısevsin'e ait her şeyi sosyal medya hesabından silen Oğuzhan Koç, önceki gece Demet Özdemir ile görüntülendi. İkilinin birlikte çekilen karelerinin ardından aşk yaşadıkları iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Yağmur Tanrısevsin, sıkı dostu Demet Özdemir'i takipten çıktı.