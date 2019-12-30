MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'in kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±
30.12.2019 - 17:33 |

YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'in kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Elie Saab, TÃ¼rkiye'de ilk kez Ã¼nlÃ¼ bir ismi giydirdi. Oyuncu YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'in Ã§ok konuÅŸulan kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesi, Elie Saab imzasÄ± taÅŸÄ±yor.

YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'in kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

YaÄŸmur TanrÄ±sevsin, baÅŸrolÃ¼nde rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Baba ParasÄ±' filminin gala gÃ¶steriminde giydiÄŸi elbiseyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. TanrÄ±sevsin'in baÅŸarÄ±yla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, derin yÄ±rtmaÃ§lÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± elbise, LÃ¼bnanlÄ± modacÄ± Elie Saab'Ä±n 2019/2020 koleksiyonunda yer alÄ±yor.

TÃ¼rkiye'de ilk kez YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'le sponsorluk anlaÅŸmasÄ± yapan Ã¼nlÃ¼ moda tasarÄ±mcÄ±, filmin galasÄ±na da 6 bin euroluk gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran elbiseyle imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.Â

YaÄŸmur TanrÄ±sevsinin kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

    30 AralÄ±k 2019 Magazin Bülteni30 AralÄ±k 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video iÃ§in
    Cadde YazarlarÄ±

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Melisa AslÄ± Pamuk yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu

    Melisa AslÄ± Pamuk yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu

    KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, Atatürk rolünü oynayacak mÄ±? FlaÅŸ açÄ±klama...

    KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, AtatÃ¼rk rolÃ¼nÃ¼ oynayacak mÄ±? FlaÅŸ aÃ§Ä±klama...

    Åžafak Sezer aylar sonra ortaya çÄ±ktÄ±

    Åžafak Sezer aylar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±

    Farah Zeynep Abdullah-DoÄŸu Demirkol aÅŸkÄ±na eski sevgili Ahmet RÄ±fat Åžungar'dan ilk açÄ±klama

    Farah Zeynep Abdullah-DoÄŸu Demirkol aÅŸkÄ±na eski sevgili Ahmet RÄ±fat Åžungar'dan ilk aÃ§Ä±klama

    SÄ±radaki Haber