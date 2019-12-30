YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'in kÄ±rmÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±

YaÄŸmur TanrÄ±sevsin, baÅŸrolÃ¼nde rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Baba ParasÄ±' filminin gala gÃ¶steriminde giydiÄŸi elbiseyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. TanrÄ±sevsin'in baÅŸarÄ±yla taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, derin yÄ±rtmaÃ§lÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± elbise, LÃ¼bnanlÄ± modacÄ± Elie Saab'Ä±n 2019/2020 koleksiyonunda yer alÄ±yor.

TÃ¼rkiye'de ilk kez YaÄŸmur TanrÄ±sevsin'le sponsorluk anlaÅŸmasÄ± yapan Ã¼nlÃ¼ moda tasarÄ±mcÄ±, filmin galasÄ±na da 6 bin euroluk gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran elbiseyle imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.Â