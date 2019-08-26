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26.08.2019 - 12:18| DHA

Yalova'da Mehmet Erdem konseri

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahneye çıkan Mehmet Erdem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yalova'da Mehmet Erdem konseri

Yalova Belediyesi tarafından halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konserde, şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı. Yalova Meydanı'ndaki konseri yaklaşık iki bin kişi izledi. İki saat sahnede kalan Erdem, hayranlarına coşku dolu dakikalar yaşattı.

Konser sonunda Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı temsilen Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan, Mehmet Erdem'e Atatürk'ün Yalova'ya mirası olan Yürüyen Köşk'ün maketi ile Yalova kağıdı ve çınar yaprağı hediye etti.

26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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