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22.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yaman çılgınlığı

Gittiği her yerde hayranlarından büyük ilgi gören Can Yaman, önceki akşam Ortaköy Ruby’de eğlendi.

Yaman çılgınlığı

Gittiği her yerde hayranlarından büyük ilgi gören Can Yaman, önceki akşam Ortaköy Ruby’de eğlendi. Sevenleri öğle saatlerinde mekana gelen oyuncuyu, görmek için gece yarısına kadar bekledi. Yaman’ı karşısında gören grup, çığlık atıp, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için yarıştı

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