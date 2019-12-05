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05.12.2019 - 07:50 |

YAMAN ÇİZMEYİ AŞINCA...

Faruk Turgut, yaptığı açıklamalar nedeniyle meslektaşlarından ve sosyal medyadan tepki alan Can Yaman ile çekeceği diziyi, rafa kaldırdı

YAMAN ÇİZMEYİ AŞINCA...

Can Yaman’ın son dönemde yaptığı açıklamalar, dizisinin rafa kalkmasına neden oldu. Oyuncunun son olarak İspanya’da katıldığı programda bir kadın seyircinin, “Buradan mükemmel, ideal bir insan olduğunuzu düşünerek gideceğiz, ancak bize sizin bu dünyadan olduğunuzu ispatlayacak bir şeyler anlatabilir misiniz?” sorusuna, “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” cevabını vermesi, bardağı taşıran son damla oldu.
faruk Turgut, Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanarak, “Dizimiz martta yayınlanacaktı. Can, İspanya’daki konuşmasından dolayı çizmeyi aştı. Şimdilik rafa kaldırdık, eylüle erteledik” dedi. Yapımcı, Kıbrıs’a tatile gönderdiği oyuncuya, uzun bir yurt dışı gezisi ayarladığını belirtti. Turgut, Yaman’ı gözden uzaklaştırmak için ise Bebek’teki evinden taşınmasını istediğini söyledi.

 

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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