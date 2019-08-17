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17.08.2019 - 09:02| MESUT YILMAZ

'Yanaktan oluşan bir bebek gördük'

Eser Yenenler, 'EYS' isimli programını YouTube'a uyarladı. YouTube'da 500 bin abone bandına ulaşan Yenenler, 'EYS Ev Modu' adını verdiği içerik ile yine kırdı geçirdi.

'Yanaktan oluşan bir bebek gördük'

Programlarının en çok sevilen bölümü olan 'Linç'i bu sefer eşi Berfu Yıldız ve kendisi için uyarlayan Eser Yenenler, kendilerine yapılan yorumları değerlendirdi.

Çektiği videoda doğacak çocuğundan bahseden Yenenler, "Çocuğumuzun ultrasonuna gittiğimizde yanaktan oluşan bir bebek gördük. Babasının oğlu geliyor" diyerek, çocuğunun kendisine benzediğini ifade etti. 

 

Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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