Programlarının en çok sevilen bölümü olan 'Linç'i bu sefer eşi Berfu Yıldız ve kendisi için uyarlayan Eser Yenenler, kendilerine yapılan yorumları değerlendirdi.

Çektiği videoda doğacak çocuğundan bahseden Yenenler, "Çocuğumuzun ultrasonuna gittiğimizde yanaktan oluşan bir bebek gördük. Babasının oğlu geliyor" diyerek, çocuğunun kendisine benzediğini ifade etti.