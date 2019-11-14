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14.11.2019 - 07:50 |

Yangın paniği!

Avustralya’da cuma gününden bu yana kontrol altına alınamayan ve yaralı sayısının 120’yi aştığı yangınlarda, dünyaca ünlü aktör Russell Crowe’un evi de zarar gördü.

Yangın paniği!

Avustralya’da cuma gününden bu yana kontrol altına alınamayan ve yaralı sayısının 120’yi aştığı yangınlarda, dünyaca ünlü aktör Russell Crowe’un evi de zarar gördü. 200’den fazla evin küle döndüğü afette, New South Wales’te malikanesi bulunan 55 yaşındaki Crowe, Twitter’dan paylaştığı fotoğraflarla yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yalnızca mal kaybı yaşadıklarını belirten oyuncuya, Cem Yılmaz da Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Ona ve ailesine çok geçmiş olsun diyoruz. Moral vermek isteyen sevenlerine duyurmak istedim” diye yazdı.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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