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10.10.2019 - 08:27 |

Yapımcıya 3’lü paket sunacağız!

Sihirli Annem’in sevilen oyuncuları, yapımcılara öyle bir projeyle gitti ki…

Yapımcıya 3’lü paket sunacağız!

Ekranların efsane dizilerinden 'Sihirli Annem'de rol alan Zeynep Özkaya-Gizem Güven-Jennifer Boyner, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 

Dizide rol almaya başladıklarından bu yana arkadaş olan ve büyüyen genç oyuncular, gazetecilere poz verdi.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan üçlü, "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik" dedi. Birbirlerini bırakmadıklarını belirten üçlü, "Yapımcıya 3'lü paket sunacağız" diyerek kahkaha attı. MESUT YILMAZ

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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