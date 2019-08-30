'Yapma Kenan, sen evlisin'

Nükhet Duru ile Kenan Doğulu, ‘Melankoli’ şarkısında düet yaptı. İkilinin flört şakaları ve Duru’nun, Doğulu’ya “Yapma sen evlisin” demesi kahkahaları yükseltti.

Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat konserde yoktu.

NÜKHET DURU İÇİN YAZMIŞ

Kenan Doğulu, 'Tak Etti Canıma' şarkısını yıllar önce Nükhet Duru için yazdığını söyledi. (Posta)