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HaberlerCadde'Yapma Kenan, sen evlisin'
30.08.2019 - 09:13

'Yapma Kenan, sen evlisin'

Nükhet Duru, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. 60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde efsane şarkılarını seslendiren sanarçı, konuklar arasındaki Kenan Doğulu’yu sahneye davet etti.

'Yapma Kenan, sen evlisin'

Nükhet Duru ile Kenan Doğulu, ‘Melankoli’ şarkısında düet yaptı. İkilinin flört şakaları ve Duru’nun, Doğulu’ya “Yapma sen evlisin” demesi kahkahaları yükseltti.

Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat konserde yoktu.

NÜKHET DURU İÇİN YAZMIŞ
Kenan Doğulu, 'Tak Etti Canıma' şarkısını yıllar önce Nükhet Duru için yazdığını söyledi. (Posta)

İtfaiyenin merhameti kameradaKayseri'nin Melikgazi ilçesinde tarlada çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri, suda serinleterek kendine getirdi.
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