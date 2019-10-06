Gülşen, dudaklarına dolgu yaptırdığı iddialarını yalanladı. Şarkıcı, “Dudaklarım kendi haliyle, yaptırsam söylerim. Doğuştan dudaklarım çok kalın olduğu için hiçbir zaman yaptırma gereği duymadım. İstersem de yaptırırım, kime ne? Öyle görmek, konuşulmak istendi ama bu gerçeği değiştirmiyor” dedi.

Oğlu Azur’un eğitimi için İstanbul-Londra arası mekik dokuyacak olan Gülşen, “Zorlanmayacak mısınız?” sorusuna ise, “Konserler yüzünden zaten hayatım gidip-gelmelerle geçti. Beş yıldır albümlerimin birçok şarkısının kaydı Londra’daki stüdyomuzda yapıldı. Müzik için oradayız, sadece Azur’un okuluyla alakalı değil. Azur bizim bebeğimiz, biz nerdeysek, o da orada” cevabını verdi.