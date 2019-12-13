13.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
Yaratıcı çocukları desteklediler
Winter Wonderland 2019 Alışveriş Şenliği, Sevda Kaya ve Elif Gönlüm ev sahipliğinde, St. Regis Otel’de yapıldı.
Winter Wonderland 2019 Alışveriş Şenliği, Sevda Kaya ve Elif Gönlüm ev sahipliğinde, St. Regis Otel’de yapıldı. İki gün süren organizasyonda; Roula Habbab, Esra İnceefe, Saba Tümer, Zeynep Ateş, Özben Önal ve Ayşen Armağan yer aldı. Etkinlikte ayrıca, Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne destek olunarak, miniklerin hayal gücünü ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturuldu.