Yaratıcı çocukları desteklediler

Winter Wonderland 2019 Alışveriş Şenliği, Sevda Kaya ve Elif Gönlüm ev sahipliğinde, St. Regis Otel’de yapıldı. İki gün süren organizasyonda; Roula Habbab, Esra İnceefe, Saba Tümer, Zeynep Ateş, Özben Önal ve Ayşen Armağan yer aldı. Etkinlikte ayrıca, Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne destek olunarak, miniklerin hayal gücünü ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturuldu.