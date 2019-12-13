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13.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Yaratıcı çocukları desteklediler

Winter Wonderland 2019 Alışveriş Şenliği, Sevda Kaya ve Elif Gönlüm ev sahipliğinde, St. Regis Otel’de yapıldı.

Yaratıcı çocukları desteklediler

Winter Wonderland 2019 Alışveriş Şenliği, Sevda Kaya ve Elif Gönlüm ev sahipliğinde, St. Regis Otel’de yapıldı. İki gün süren organizasyonda; Roula Habbab, Esra İnceefe, Saba Tümer, Zeynep Ateş, Özben Önal ve Ayşen Armağan yer aldı. Etkinlikte ayrıca, Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne destek olunarak, miniklerin hayal gücünü ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanlar oluşturuldu.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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