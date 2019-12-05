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05.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Yardım yemeğinde buluştular

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, yardım amaçlı düzenlediği yeni yıl yemeğinde iş, magazin ve cemiyet hayatından ünlü simaları ağırladı

Yardım yemeğinde buluştular

İş, magazin ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, önceki gün Bebek Otel’de gerçekleşen Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’nin yardım amaçlı düzenlediği yeni yıl yemeğinde buluştu. Ocak 2013’ten beri faaliyet gösteren ve birçok sosyal sorumlulukla yardım projelerine imza atan derneğin, 2020 yılında da ses getiren çalışmaları hayata geçireceği açıklandı.
Başkanlığını Fatoş Altınbaş’ın yürüttüğü ve yönetim kurulunda; Revna Demirören, Monik İpekel, Özle Sezer Özer, Sitare Kalyoncuoğlu ile Ayşegül Toplusoy’un yer aldığı dernek, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla kurduğu Özel Eğitim Merkezi’nden sonra sürdürebilirliği devam eden öğrencilere, burs ve aile destek yardımlarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğe; Aylin Tahincioğlu, Arzu Sabancı, Aylin Yılmaz, Cansen Kut, Berrin Yoleri, Beste Yurttaş, Ebru Yaşar ve Emra Çarmıklı katıldı.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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