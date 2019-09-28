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28.09.2019 - 07:50 |

Yardımsever gece

Okyanusların korunması amacını taşıyan Global Ocean’ın düzenlediği gala gecesi, ünlü isimleri Monte Carlo’da buluşturdu

Yardımsever gece

İş, sanat ve moda hayatının ünlü isimleri, önceki akşam Monako’nun başkenti Monte Carlo’da gerçekleştirilen Global Ocean Gala’ya katıldı. Gezegenimizdeki okyanusların ve okyanus canlılarının korunması amacıyla yolaçıkan kuruluşa gelir elde etmek için düzenlenen gecenin ev sahipliğini, Monako Prensi II. Albert üstlendi. Organizasyonda, Hollywood yıldızlarının yanı sıra, moda dünyasının ünlü yüzleri de boy gösterdi. After party’de ise Robin Thicke sahne
aldı.

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