Yardımsever gece

İş, sanat ve moda hayatının ünlü isimleri, önceki akşam Monako’nun başkenti Monte Carlo’da gerçekleştirilen Global Ocean Gala’ya katıldı. Gezegenimizdeki okyanusların ve okyanus canlılarının korunması amacıyla yolaçıkan kuruluşa gelir elde etmek için düzenlenen gecenin ev sahipliğini, Monako Prensi II. Albert üstlendi. Organizasyonda, Hollywood yıldızlarının yanı sıra, moda dünyasının ünlü yüzleri de boy gösterdi. After party’de ise Robin Thicke sahne

aldı.