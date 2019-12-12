Yarın vizyonda

Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un başrolünü paylaştığı ‘Güzelliğin Portresi’ filminin özel gösterimi, ING Cinecity Etiler Sineması’nda gerçekleşti. Yarın vizyona girecek proje, senelerdir görüşemediği babasıyla ilgili haber alan Nisan’ın evine dönmesini konu ediyor.