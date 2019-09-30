MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYarışmacılar Özkan’ı zorladı
30.09.2019 - 07:50 |

Yarışmacılar Özkan’ı zorladı

Ufuk Özkan, ‘Aileler Yarışıyor’un yeni sezon ilk bölümünde yarışan Akhisarlı ailesi üyelerinden dördü aynı kıyafeti giyince, çekimlerde zor anlar yaşadı.

Yarışmacılar Özkan’ı zorladı

Ufuk Özkan, ‘Aileler Yarışıyor’un yeni sezon ilk bölümünde yarışan Akhisarlı ailesi üyelerinden dördü aynı kıyafeti giyince, çekimlerde zor anlar yaşadı.
Manisa’ya özgü yöresel kıyafetleriyle programa katılan ekibi ayırt etmekte zorlanan sunucu, renkli anlara sebep oldu. Yarışma, bugün saat 13.00’te TRT 1’de ekrana gelecek.

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altı kilo verdi

Altı kilo verdi

Çocuklara özel açılış

Çocuklara özel açılış

Ailece alışveriş

Ailece alışveriş

Görkemli tanıtım

Görkemli tanıtım

Sıradaki Haber