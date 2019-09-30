30.09.2019 - 07:50 |
Yarışmacılar Özkan’ı zorladı
Ufuk Özkan, ‘Aileler Yarışıyor’un yeni sezon ilk bölümünde yarışan Akhisarlı ailesi üyelerinden dördü aynı kıyafeti giyince, çekimlerde zor anlar yaşadı.
Ufuk Özkan, ‘Aileler Yarışıyor’un yeni sezon ilk bölümünde yarışan Akhisarlı ailesi üyelerinden dördü aynı kıyafeti giyince, çekimlerde zor anlar yaşadı.
Manisa’ya özgü yöresel kıyafetleriyle programa katılan ekibi ayırt etmekte zorlanan sunucu, renkli anlara sebep oldu. Yarışma, bugün saat 13.00’te TRT 1’de ekrana gelecek.