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26.01.2020 - 07:50 |

Yarıyıl tatilcileri

Yarıyıl tatilcileri

Huzur İsviçre’de

İşleri dolayısıyla Bakü ve İstanbul arası mekik dokuyan Kerem Ertan, önceki gün ailesiyle İsviçre’nin dünyaca ünlü kayak merkezi Zermat’a gitti.

Dinlenme saati

Yarıyıl tatilcileri



Faruk Sabancı, kalabalık arkadaş grubuyla Doğu Afrika ülkesi Seyşeller’e gitti. İş insanı, keyifli anlarını Instagram’dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Baş başa kaçamak

Yarıyıl tatilcileri



Yaptığı tablolarla dikkat çeken Yalçın Bilgin, ailesiyle yarıyılın keyfini Uludağ’da çıkarıyor. Ressam, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Kızının yanında

Yarıyıl tatilcileri


Esra Oflaz Güvenkaya, tatilin başlamasıyla kızı Almila’ya sürpriz yaptı. İş insanı, tatil başlar başlamaz, kızının eğitim aldığı Londra’ya giderek, iki haftalık anne-kız programı ayarladı.

İkinci adres Uludağ

Yarıyıl tatilcileri



İşleri dolayısıyla İstanbul’dan ayrılamayan Pınar Altuğ, fırsat buldukça kızı Su’yla birkaç günlük kaçamak yaparak Uludağ’a gidiyor. Oyuncu, şehre yakınlığından dolayı dağı tercih ettiklerini söyledi.

Dubai’nin yeri ayrı

Yarıyıl tatilcileri



Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Ayşin Ekşioğlu, ailesiyle Dubai’de soluğu aldı. Ekşioğlu çifti, değişik lezzetleri tadarken, çölde safari yapmayı da ihmal etmedi.

Courchevel zamanı

Yarıyıl tatilcileri



Turizmci Bora Pehlivanlar yoğun temposuna sömestir molası verdi. İş insanı, tatil dolayısıyla eşi Aslı Hanım ve kızı Aslım’la soluğu Fransa’nın ünlü kayak merkezi Courchevel’de aldı. Pehlivanlar gittikleri Fransız Alpleri’ndeki kayak merkezinde, bol bol spor yaptı.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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