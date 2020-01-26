Yarıyıl tatilcileri

Huzur İsviçre’de



İşleri dolayısıyla Bakü ve İstanbul arası mekik dokuyan Kerem Ertan, önceki gün ailesiyle İsviçre’nin dünyaca ünlü kayak merkezi Zermat’a gitti.



Dinlenme saati









Faruk Sabancı, kalabalık arkadaş grubuyla Doğu Afrika ülkesi Seyşeller’e gitti. İş insanı, keyifli anlarını Instagram’dan takipçilerinin beğenisine sundu.



Baş başa kaçamak









Yaptığı tablolarla dikkat çeken Yalçın Bilgin, ailesiyle yarıyılın keyfini Uludağ’da çıkarıyor. Ressam, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.



Kızının yanında









Esra Oflaz Güvenkaya, tatilin başlamasıyla kızı Almila’ya sürpriz yaptı. İş insanı, tatil başlar başlamaz, kızının eğitim aldığı Londra’ya giderek, iki haftalık anne-kız programı ayarladı.



İkinci adres Uludağ









İşleri dolayısıyla İstanbul’dan ayrılamayan Pınar Altuğ, fırsat buldukça kızı Su’yla birkaç günlük kaçamak yaparak Uludağ’a gidiyor. Oyuncu, şehre yakınlığından dolayı dağı tercih ettiklerini söyledi.



Dubai’nin yeri ayrı









Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Ayşin Ekşioğlu, ailesiyle Dubai’de soluğu aldı. Ekşioğlu çifti, değişik lezzetleri tadarken, çölde safari yapmayı da ihmal etmedi.



Courchevel zamanı









Turizmci Bora Pehlivanlar yoğun temposuna sömestir molası verdi. İş insanı, tatil dolayısıyla eşi Aslı Hanım ve kızı Aslım’la soluğu Fransa’nın ünlü kayak merkezi Courchevel’de aldı. Pehlivanlar gittikleri Fransız Alpleri’ndeki kayak merkezinde, bol bol spor yaptı.

