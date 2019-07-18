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18.07.2019 - 07:50

Yaş aldılar

Sosyal medyada son günlerde oldukça fazla ilgi gören ‘FaceApp’ uygulamasına, cemiyet hayatının ünlü isimleri de kayıtsız kalmadı. Kullanıcıların, fotoğraflarını yaşlılık dönemlerine çeviren popüler uygulama, birçok kişinin ilgisini çekti.

Yaş aldılar

Cem Yılmaz, Murat Boz ve Şahan Gökbakar’dan sonra Ümit Boyner, Sema Sipahioğlu, Kahraman Kıral ve Sibel İlkiz de bu akıma ayak uyduran isimler arasında yer aldı.

İş insanlarının paylaştıkları fotoğraflar, takipçilerini neşelendirdi.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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