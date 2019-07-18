Yaş aldılar

Cem Yılmaz, Murat Boz ve Şahan Gökbakar’dan sonra Ümit Boyner, Sema Sipahioğlu, Kahraman Kıral ve Sibel İlkiz de bu akıma ayak uyduran isimler arasında yer aldı.

İş insanlarının paylaştıkları fotoğraflar, takipçilerini neşelendirdi.