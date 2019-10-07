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07.10.2019 - 09:56 |

'Yaş farkı için daha sert tepkiler beklemiştim'

Oyuncu Hande Ataizi, Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu, A Para’da yayınlanan ‘Günaydın Hafta Sonu’na konuk oldu.

'Yaş farkı için daha sert tepkiler beklemiştim'

Hande Ataizi'nin açıklamaları şöyle:
- Çocuk olunca annelik ağır basıyor. Ben annelik kısmına çok kaydım. Ama 3-4 senede annelik de, kadınlık da oturdu. Sonunda aşk da oldu.

- Sevgilimle (Dinç Aydoğdu) aramızdaki 21 yaş farkı için daha sert tepkiler beklemiştim ama herkes yumuşak ve onaylı bir şekilde yaklaştı. Aşkın yaşı olmaz.

- Yeni evlilere bakıyorum, duygular önde olmadığı için, o evlilikler sıkıcı oluyor. Karı koca halleri kalmıyor. Eski eşimle (Benjamin Harvey) evlendiğimizde aramızda sevgi vardı ama zıt karakterlerdik. İlgi alanlarımız ortak değildi. Birbirimizi tamamlayıp eğlendiğimiz bir evlilik deneyimlemedim. O yüzden tekrar evlenebilirim.

- Benjamin iyi bir baba. Oğlumuz için İstanbul'da kalmayı tercih etti. Çocuk olunca eski eşinle ilişkin bitmiyor. Oğlumuzun iyiliği için iyi bir iletişim kurduk.

    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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