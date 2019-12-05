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05.12.2019 - 07:50 |

‘Yaşadıklarımı yazdım’

Gazeteci, sunucu Pelin Çini’nin ‘Benpelincini’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

‘Yaşadıklarımı yazdım’

Gazeteci, sunucu Pelin Çini’nin ‘Benpelincini’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Kişisel Gelişim bölümünde yer alan eser, aslında bir otobiyografi... Çini, “40 yaşında kendimi yeniden doğurdum. Yaşadıklarımı olduğu gibi yazdım. Nasıl yeme bağımlısı olduğumu, kendimi sabote etmek için nasıl uğraş verdiğimi, kariyerimi nasıl baltaladığımı, ikili ilişkilerde kendime duyduğum güvensizlikten ötürü tek eşli olmakta zorlandığımı...” dedi.

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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