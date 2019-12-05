‘Yaşadıklarımı yazdım’

Gazeteci, sunucu Pelin Çini’nin ‘Benpelincini’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Kişisel Gelişim bölümünde yer alan eser, aslında bir otobiyografi... Çini, “40 yaşında kendimi yeniden doğurdum. Yaşadıklarımı olduğu gibi yazdım. Nasıl yeme bağımlısı olduğumu, kendimi sabote etmek için nasıl uğraş verdiğimi, kariyerimi nasıl baltaladığımı, ikili ilişkilerde kendime duyduğum güvensizlikten ötürü tek eşli olmakta zorlandığımı...” dedi.