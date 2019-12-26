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26.12.2019 - 15:32 |

Yaşar Alptekin setlere dönmek için şartlarını açıkladı

1990'lı yıllarda rol aldığı filmlerle adını duyuran oyuncu Yaşar Alptekin, setlere dönmek istediğini açıkladı. Kuralları olduğunu söyleyen Alptekin, "Sevişme, öpüşme, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam" dedi.

Yaşar Alptekin setlere dönmek için şartlarını açıkladı

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, önceki akşam 'Şuursuz Aşk' filminin galasına katıldı. Muhabirlerle sohbet eden Alptekin, setlere geri dönmek istediğini dile getirdi. Oyunculuk hakkında konuşan eski manken, ‘İlk üç dört sene karşıydım ama içimde bir aşk varmış. Şimdi oynamak istiyorum ama teklif gelmiyor. Ben sanatçıyım, istenen her rolde oynarım” dedi.

'ÖPÜŞME VE SEVİŞME SAHNELERİNDE OYNAMAM'

Kendi kuralları olduğunu dile getiren Yaşar Alptekin, “Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım” diye konuştu.

Hacca gittikten sonra yaşam tarzını değiştiren eski oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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