MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYaşar İpek tahliye oldu!
04.10.2019 - 13:53 |

Yaşar İpek tahliye oldu!

Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilmişti. Yaşar İpek, 3 günlük hapis cezasını çekti ve bugün tahliye oldu.

Yaşar İpek tahliye oldu!

Cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar İpek, “Bitirdik çıktık. Aslında 3 gün benim için güzel oldu. Bazı şeyleri düşünmek için. Hayat bir sınav benim de yaşamam gerekiyormuş. Kader mahkumu olmam gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki bir konuşma yaşadığımdan dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işimi gücüme bakacağım. Fiilen, kalben, ruhen bitmiş bir evliliğim var.” diye konuştu.

Cezaevinde yattığı 3 günlük süre içerisinde uyuyamadığını ifade eden İpek, “Hiç yemek yiyemedim ve uyuyamadım. İstem dışı galiba. Sağa dön, sola dön olayını hayatımda ilk kez yaşadım. Küçük bir koğuşta tek başıma kaldım. Tuvaleti, küçük bir televizyonu vardı. Bol bol televizyon izledim.” şeklinde konuştu.


4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj

Norm Ender'den Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a mesaj

Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

Ozan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu

Farklı tarzı ile göz doldurdu

Farklı tarzı ile göz doldurdu

Metin Hara’nın  alışveriş turu

Metin Hara’nın  alışveriş turu

Sıradaki Haber