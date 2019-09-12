Ä°stanbul Aile Mahkemesi'nin verdiÄŸi tedbir karanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Seren Serengil'in avukatÄ± Esennur Ezgi, yazÄ±lÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Ezgi'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸÃ¶yle denildi:Â

"MÃ¼vekkilim Seren Serengil'in, hamilelik sÃ¼recinde YaÅŸar Ä°pek eve gelerek kendisine sÃ¶zlÃ¼ ve fiziki ÅŸiddet uygulamÄ±ÅŸ ve hakaretler etmiÅŸtir. YaÅŸar Ä°pek mÃ¼vekkilim hamileyken bu hassas dÃ¶nemini bildiÄŸi halde mÃ¼vekkilimin annesine telefon aÃ§Ä±p yanÄ±nda kayÄ±nvalidesini Ã¶lÃ¼mle tehdit etmiÅŸtir. Kendisine de hakaretler savurmuÅŸtur. Bunun Ã¼zerine mÃ¼vekkilime ve Ã§ocuÄŸu koruma adÄ±na tedbir talebinde bulundum. MÃ¼vekkilimi YaÅŸar Ä°pek'ten koruma amaÃ§lÄ± tedbir kararÄ± aldÄ±m. Fakat tedbir kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±m halde YaÅŸar Ä°pek, bu sefer de sÃ¶zlÃ¼ ÅŸiddet, psikolojik ÅŸiddet uygulamaya devam etmiÅŸ. Sosyal medyada ve internetten mÃ¼vekkilim ve Ã§ocuÄŸu hakkÄ±nda yalan beyanlarda bulunmuÅŸ, iftiralar atmÄ±ÅŸ, tedbir kararÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde Seren Serengil Ã§ocuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YaÅŸar Ä°pek, Serengil hamileyken ÅŸiddette uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbir kararÄ±na uymayÄ±p, mÃ¼vekkilimin tansiyonunu Ã§Ä±kartarak Ã§ocuÄŸun dÃ¼ÅŸmesine sebep olduÄŸundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Mahkeme de 3 gÃ¼n sÃ¼reyle zorlama hapsine karar vermiÅŸtir."Â

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