Yaşar İpek'ten flaş Seren Serengil açıklaması: Kobay mıyım ben?

Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek, röportaja eşine âşık olduğu günleri anlatarak başladı.

“SEREN KAVGADAN BESLENİYOR”

Boşanma kararı almış olmalarına karşın sanatçıdan 'eşim' diye bahseden İpek, Seren Serengil ve ailesi arasındaki gerilimlerin sebeplerini aktardı. Evlilikleri boyunca gelişen tüm olumsuzlukları, “Aşk kazansın” diyerek sineye çektiğini söyleyen Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu.

İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

“MİTOKONDRİ YÖNTEMİNİ’ KABUL ETMEDİM”

Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

“Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen İpek, Serengil’in 'mitokondri nakli' yaptırdığını öğrendiğini anlattı.

“O LAFI DUYUNCA BUZ KESİLDİM”

Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, “O lafı duyunca buz kesildim. Benim soyuma başka bir soy karışacak. Kobay mıyım ben?” ifadelerini kullandı.