26.10.2019 - 12:58 |
Yasemin Allen'ın sevgilisine hayranlarından onay çıkmadı!
Oyuncu Yasemin Allen'ın iki yıldır birlikte olduğu Jonny Grant ile Marsilya tatilinde çektirdiği fotoğrafı gören takipçileri, bu ilişkiyi onaylamadıkları ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirten yorumlar yaptılar.
Yasemin Allen, iki yıldır birlikte olduğu Jonny Grant ile ilk kez sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Ancak hayranları, sevgilisini güzel oyuncuya yakıştıramadı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; güzel oyuncunun Grant ile Marsilya tatilinde çektirdiği fotoğrafı gören takipçileri, bu ilişkiyi onaylamadıkları ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirten yorumlar yapıp "Bırak o adamı" dediler.