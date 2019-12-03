Yasemin Özilhan: Kızlarım şimdiden kıyafetlerime göz dikti

İzzet Özilhan'la mutlu bir evliliği olan Yasemin Özilhan'ın, Emine ve Ela adında iki kızı var. Çocuklarının modaya şimdiden çok ilgili olduklarını söyleyen Özilhan “Emine, çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene gardırobuma göz atmaya başladı" dedi.

"Ben de aynısını yapardım"

Sosyetik güzel, "Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve ‘Anneciğim! Nasıl olmuşuz?’ deyip gülüyorlar. Ben de aynısını yapardım. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor” dedi.