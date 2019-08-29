29.08.2019 - 09:38
Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok
Ünlülerin arasında stiliyle gündeme gelen ve ikon olarak gösterilen Yasemin Özilhan bir aylık tatilini bitirip İstanbul’a döndü.
Arkadaşlarıyla buluşmak üzere Levent’teki Kanyon AVM’ye giden Yasemin Özilhan şıklığı ve havasıyla ilgi odağı oldu. Siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'
Yasemin Özilhan “Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:
“Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli.” (Posta)