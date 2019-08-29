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29.08.2019 - 09:38

Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Ünlülerin arasında stiliyle gündeme gelen ve ikon olarak gösterilen Yasemin Özilhan bir aylık tatilini bitirip İstanbul’a döndü.

Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Arkadaşlarıyla buluşmak üzere Levent’teki Kanyon AVM’ye giden Yasemin Özilhan şıklığı ve havasıyla ilgi odağı oldu. Siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'
Yasemin Özilhan “Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:
“Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli.” (Posta)

Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok




29 Ağustos 2019 Magazin Bülteni29 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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