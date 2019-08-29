Yasemin Özilhan: Şıklığın markayla ilgisi yok

Arkadaşlarıyla buluşmak üzere Levent’teki Kanyon AVM’ye giden Yasemin Özilhan şıklığı ve havasıyla ilgi odağı oldu. Siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'

Yasemin Özilhan “Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli.” (Posta)











