Yasemin Sakallıoğlu nişanlısından ayrıldı

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, birkaç ay önce nişanlandığı Burak Yırtar'la yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebi ise duyanlara "Yok artık" dedirtti.

Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa'nın haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, rol alacağı sinema filmine çok fazla yoğunlaşmış. İlişkisine yeterince zaman ayıramayan oyuncuyu, nişanlısı uyarınca ipler gerilmiş. İşi ve aşkı arasında kalan Sakallıoğlu, filme iyice odaklanınca ayrılık beraberinde gelmiş.

Barışmaları için ailelerin devreye girdiği Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, yakın zamanda evleneceklerdi.