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19.11.2019 - 12:17 |

Yasemin Sakallıoğlu nişanlısından ayrıldı

Sosyal medyada çektiği videolarla yıldızı parlayan Yasemin Sakallıoğlu, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Burak Yırtar'dan ayrıldı.

Yasemin Sakallıoğlu nişanlısından ayrıldı

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, birkaç ay önce nişanlandığı Burak Yırtar'la yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebi ise duyanlara "Yok artık" dedirtti.

Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa'nın haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, rol alacağı sinema filmine çok fazla yoğunlaşmış. İlişkisine yeterince zaman ayıramayan oyuncuyu, nişanlısı uyarınca ipler gerilmiş. İşi ve aşkı arasında kalan Sakallıoğlu, filme iyice odaklanınca ayrılık beraberinde gelmiş.

Yasemin Sakallıoğlu nişanlısından ayrıldı

Barışmaları için ailelerin devreye girdiği Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, yakın zamanda evleneceklerdi.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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