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19.07.2019 - 08:00| SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Yaşlanmaktan korkmuyorum’

Eda Ece, son dönemde fenomen hale gelen yaşlandırma uygulamasından haberinin olmadığını söyledi.

‘Yaşlanmaktan korkmuyorum’

Oyuncu, “Henüz yapmadım. Ne ölümden ne de yaşlanmaktan korkuyorum” dedi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le tatilden dönen Ece, “İlişkimiz yeni...” açıklamasını yaptı. 

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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