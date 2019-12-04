Yasmin Erbil: 23 şimdiden çok iyi geldi

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Yasmin, arkadaşlarıyla olan doğum günü karelerini şu sözlerle yayınladı:

23... Şimdiden o kadar iyi geldin ki... Her zaman iyiye, güzele odaklanmayı seçen biri oldum ama bu sene beni fazla zorlamıştı. Şimdi çok güzel şeyler hissediyorum ve bakıyorum. Yine de o deli dolu, en küçük şeylerden mutlu olan içimdeki küçük Yaso (O bildiğiniz civciv kılıklı Yaso) beni bırakmıyor.

Bu yıl da yine en yakınlarımla olmayı diledim çünkü siz benim seçtiğim ailemsiniz. En özelsiniz. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Kaç gündür beni hiç yalnız bırakmadınız. Dünyanın en mutlu insanı yaptınız ve cidden sevildiğimi bana hissettirdiniz gerçek dostluğunuzla. Bu yıl en çok yine sizinle güzel olacak. Teşekkür ederim her şey için. Hep beraber olalım, gülelim, coşalım, mutlu olalım ve hep iyi kalalım. En kötü fırtınalardan sonra bile güneş yeniden parlayacak."



