Yasmin Erbil: Oyunculuk teklifi gelirse sıcak bakıyorum

Yakın arkadaşlarıyla buluşan Yasmin Erbil, akşam yemeği eşliğinde koyu bir sohbete daldı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Erbil, "Sunuculuk çok iyi gidiyor, çok alıştım ekran önüne. Bu sene hem okulu hem işimi bir arada götüreceğim. Oyunculuk teklifi de gelirse sıcak bakıyorum. Babam gayet iyi, eski günlerine döndü" dedi.

Yasmin Erbil, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.