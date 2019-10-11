11.10.2019 - 09:22 |
Yasmin Erbil'den Tuba Ünsal'a yanıt
4 Ekim'de vizyona giren 'Joker' filmini izleyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, filmin bazı sahnelerini sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşımlar Yasmin ile Tuba Ünsal'ı karşı karşıya getirdi.
Tuba Ünsal, isim vermeden “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık. Her şeyden öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yayınladı.
Ünlü oyuncunun sözlerine Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi: Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi...