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17.11.2019 - 07:50 |

Yasmin Levy rüzgarı

Yasmin Levy, 8’inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında, Ankara Congresium’da konser verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, “Ben burada doğmadım ama ailem İzmirli... Bu nedenle burası benim evim, sizler de ailemsiniz” dedi.

Yasmin Levy rüzgarı

Yasmin Levy, 8’inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında, Ankara Congresium’da konser verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, “Ben burada doğmadım ama ailem İzmirli... Bu nedenle burası benim evim, sizler de ailemsiniz” dedi. Ladino şarkılarıyla beğeni toplayan Levy, festivalin sanat direktörü Serkan Çağrı eşliğinde ‘Firuze’, ‘Dil Yarası’ ve ‘Yastayım’ı İspanyolca seslendirdi.

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