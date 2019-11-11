Kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro’yu Kadıköy’den Ataşehir Watergarden’a taşıyan Emre Kınay, kapalı gişe oynadığı ‘İki Bekar’ adlı tiyatro oyunu için

sahnedeydi. Bir röportajındaki, “Genç kuşaktan umutsuzum” sözlerine açıklık getiren oyuncu, “Bir diziyle sokakta yürüyemez hale geliyorlar. Sonra beslenmemeye başlıyorlar. Tiyatro izlemiyorlar ve roman okumuyorlar. Kalıcılık için kendilerine entelektüel bir yatırım yapmıyorlar” dedi.



