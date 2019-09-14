14.09.2019 - 07:50 |
‘Yatırımcı Aslı’
Aslı Hünel, ‘Bambaşka Aslı’ albümünün tanıtımını, İstanbul’un birçok yerindeki dev billboard’larla yaptı.
Sanatçının, yaklaşık 300 bin TL harcadığı reklamlar için son altı konserinden elde ettiği geliri gözden çıkardığı öğrenildi. Hünel’in bu tavrı hayranları tarafından ‘Yatırımcı Aslı’ olarak yorumlandı.
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