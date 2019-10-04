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04.10.2019 - 07:50 | | ÖZEL HABER

Yavru kedi panik yarattı

Hülya Avşar, röportaj yaptığı sırada yavru kedinin koşarak aracın altına girdiğinigörünce panik yaşadı. Sanatçı, uzun uğraşlar sonucu sevimli dostunu çıkarmayı başardı

Yavru kedi panik yarattı

Hülya Avşar, Trabya’daki kuaförüne girerken objektiflere takıldı. Sanatçı, röportaj yaptığı sırada, bir yavru kedinin koşarak bir aracın altına girmesi sonucu, panik dolu anlar yaşadı. Koşarak otomobili durduran Avşar, “Altınızda kedi var, sakın hareket etmeyin” diyerek, şoförü aşağıya indirdi. Sanatçı, dakikalarca araç sahibi ve gazetecilerle minik yavruyu çıkarmak için uğraştı.

Bir türlü başarılı olamayan Avşar, kediyi ikna etmek için kuaförden süt getirtti. Otomobilin altındaki sevimli dosta ulaşan sanatçı, onu kucağına alarak yarası olup olmadığını kontrol etti. Boynundaki tasmasının kediyi rahatsız ettiğini fark eden Avşar, gevşetip kuafördeki sahibine
teslim etti. Sanatçı, öte yandan ocak ayında ekrana dönebileceğinin müjdesini de verdi.


Yavru kedi panik yarattı


Hülya Avşar, kendi hayatını anlattığı ve 2 bin 487 kişi tarafından izlenen ‘Selfi’ filminin, ikincisini de çekeceğini belirtti.

TRT World'den Mısır'da büyük gazetecilik başarısı! Bir röportajın film gibi hikayesiMısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor.
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