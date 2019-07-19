19.07.2019 - 08:00
Yaz pozları
Sırp model Dunja Milatovic, Şile sahilinde Mybestfriends mayolarıyla fotoğrafçı Ergun Turunç’un objektifine poz verdi.
Koleksiyon, sadece plajlarda değil, jean ve etekle de kombinlenen tasarımlar sunuyor.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.