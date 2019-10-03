Yaza eğlenceli veda

İş, cemiyet ve magazin dünyasının tanıdık simaları, Dalmaz Center’da gerçekleşen ‘Yaza Veda Kışa Merhaba’ davetinde buluştu. Quality of

Magazine dergisinin, Minik Kalplerle Elele Derneği (Mika-Der) yararına düzenlenen geceye; Işıl-Rüştü Reçber, Figen-Hayati Babaoğlu, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Sedefhan Oğuz, Emel Yıldırım, Saruhan Hünel, Yüksel Mermer, Özlem Yıldız ve Perihan Akı katıldı.

Derginin genel yayın yönetmeni Salih Keçeci’nin ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, Mika-Der yararına bir de açık artırma düzenlendi.

Keçeci’nin yönettiği açık artırmada, Perihan Akı tarafından hazırlanan ay-yıldızlı tişörte, iş insanı Bülent Kaya, 10 bin TL ödedi. Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrasının performansıyla renk kattığı partide, Hande Dönmez ve Umut Açıkgöz romantik şarkılar seslendirdi.