Yaza eğlenceli veda
Cemiyet hayatının renkli simaları, Quality of Magazine’in Mika-Der yararına düzenlediği ‘Yaza Veda Kışa Merhaba’ partisinde bir araya geldi
İş, cemiyet ve magazin dünyasının tanıdık simaları, Dalmaz Center’da gerçekleşen ‘Yaza Veda Kışa Merhaba’ davetinde buluştu. Quality of
Magazine dergisinin, Minik Kalplerle Elele Derneği (Mika-Der) yararına düzenlenen geceye; Işıl-Rüştü Reçber, Figen-Hayati Babaoğlu, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Sedefhan Oğuz, Emel Yıldırım, Saruhan Hünel, Yüksel Mermer, Özlem Yıldız ve Perihan Akı katıldı.
Derginin genel yayın yönetmeni Salih Keçeci’nin ev sahipliğini yaptığı organizasyonda, Mika-Der yararına bir de açık artırma düzenlendi.
Keçeci’nin yönettiği açık artırmada, Perihan Akı tarafından hazırlanan ay-yıldızlı tişörte, iş insanı Bülent Kaya, 10 bin TL ödedi. Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrasının performansıyla renk kattığı partide, Hande Dönmez ve Umut Açıkgöz romantik şarkılar seslendirdi.