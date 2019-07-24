Azra Kohen'in yazdÄ±ÄŸÄ± 'FÄ°', 'Ã‡Ä°' ve 'PÄ°' adlÄ± romanlarÄ±ndan uyarlanan 'Fi' dizisi Puhu TV'de KasÄ±m 2017'de yayÄ±nlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸrollerinde Ozan GÃ¼ven, Mehmet GÃ¼nsÃ¼r, Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§, Serenay SarÄ±kaya ve BÃ¼ÅŸra Develi'nin oynadÄ±ÄŸÄ± dizi bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



DÃ¶rt sezon sÃ¼rmesi planlanan 'FÄ°', Azra Kohen'in istememesi Ã¼zerine Mart 2018'de final yapmÄ±ÅŸ, takipÃ§ileri Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

'UTANÃ‡ VERÄ°CÄ°'

Azra Kohen 1.5 yÄ±l sonra Åžalom gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Dizi ikinci sezondan itibaren kitapla hiÃ§bir benzerlik bulunmayacak hale getirildi. YÃ¼zeysel bir hikayeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Benim aÃ§Ä±mdan utanÃ§ verici bir duruma geldi. Ä°zlerken kahroldum. Son bÃ¶lÃ¼mlerini izlemedim bile. Ã‡izgiyi bu kadar aÅŸacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. YarattÄ±ÄŸÄ±m karakterlere sahip Ã§Ä±kmak ve kendimi korumak zorundaydÄ±m, ben de engellettim.''

Azra Kohen ile yapÄ±mcÄ± arasÄ±ndaki dava devam ediyor.